В аэропорту Кишинева в бессознательном состоянии сняли с рейса экс-министра иностранных дел Приднестровья

По некоторым данным, Владимир Ястребчак направлялся на конференцию в Баварию. Вечером во вторник, 7 мая, подконтрольные властям Молдовы СМИ, безапелляционно сообщили о том, что экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак в состоянии сильного алкогольного опьянения был снят с авиарейса Кишинев-Штутгарт и на скорой отправлен в одну из больниц столицы. Вот только несколько заголовков:

«Бывшего так называемого министра иностранных дел Приднестровья увезли из столичного аэропорта в состоянии сильного алкогольного опьянения»

«Бывшего «министра» сепаратистского Тирасполя сняли с рейса. Он был в стельку пьян»

«Как опозорился пьяный дипломат из Приднестровья»

Удивительно, что коллеги, ссылаясь на свои анонимные источники, сразу сделали столь однозначный вывод. Между тем, Ястребчак летел на конференцию в Баварию, где сегодня вечером должен был выступить. Крайне безответственный (напиться в стельку) поступок для тех, кто хорошо знает экс-министра.

Кроме того, позже выяснилось, что у дипломата были серьёзные проблемы с поджелудочной железой, ему делали операцию. Не исключено, что это был приступ и ему вкололи обезболивающее. То есть, чтоб было понимание, человека, когда еще нет никаких медицинских данных, сразу обвинили в пьянке до полусмерти. Кто-то серьезно верит в это?

- Даже, если есть какая-то информация данного рода, я оставлю ее без комментариев, - сказал нам глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. - Я не считаю корректным это комментировать.

- А если это какая-то провокация, МИД может выступить с официальным комментарием?

- Во-первых, надо разобраться с фактами. Во-вторых, мы, конечно, будем действовать в рамках имеющихся полномочий. Но сейчас гадать на кофейной гуще не собираюсь. Но, если это касается каких-то личных моментов, в любом случае оставляю это без комментариев.

ЛЕОНИД РЯБКОВ