Более 2000 человек были оштрафованы за неофициальную сдачу квартир в аренду

Гражданам, сдававшим квартиры в аренду неофициально, пришлось заплатить помимо налогов еще штрафы и пени.

С начала года свыше двух тысячам граждан нашей страны, неофициально сдававшим в аренду свои квартиры, пришлось заплатить налоги государству. При этом помимо уплаты налогов им были назначены штрафы и пени за уклонение от обязательств перед государством. Общая сумма выплат составила почти 230 тысяч леев.

По данным Государственной налоговой службы, только за первые четыре месяца текущего года налоговыми инспекторами было выявлено более двух тысяч нарушителей. При этом 90% нарушителей согласились официально оформить контракт о найме недвижимости.

- Если человек предоставляет в аренду недвижимое имущество и не регистрирует договор в Государственной налоговой службе, ему, помимо штрафа до тысячи леев, грозят и другие выплаты, - рассказала пресс-секретарь ГНС Ольга Бачу.

По данным налоговой службы, каждый месяц регистрируется, в среднем, по тысяче контактов об аренде. С января по апрель 2019 года арендодателями было выплачено в бюджет более шести с половиной миллионов леев, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Многие студенты снимают жилье без договора, мотивируя это тем, что не считают это обязательным, поскольку речь не идет о длительном сроке аренды.

В то же время эксперты в области недвижимости считают, что договор об аренде защищает права обеих сторон.