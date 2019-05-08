Ион Тэбырцэ: Фаворитами на выборах Европарламента остаются в целом те же силы

Эксперт ИРСИ „Viitorul” Ион Тэбырцэ считает, что на предстоящих парламентских выборах политические силы остаются прежними, так же как и фавориты. Речь идет о двух крупных европейских семьях - народных-европейцах и социал-демократах, партиях, которые были практически у руля Европейского парламента с момента его существования. Такое мнение было высказано в ходе 110-х публичных дебатов: „Европарламентские выборы 2019: воздействие на Молдову” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN и Радио Молдова.

„Эти два формирования принимали решения в Европейском парламенте, и они по-прежнему, если смотреть на опросы, остаются самыми популярными. Однако предварительные цифры показывают, что они наберут меньше голосов, чем на предыдущих выборах. И предполагается, что впервые у этих двух политических семей не будет достаточного количества голосов для формирования учреждений. Им также придется вести переговоры с третьей политической семьей. Ожидается, что вырастут в популярности ALDE или либералы, другими словами”, - заявил эксперт.

По словам Иона Тэбырцэ, ожидается, что и евроскептики, популисты и партии, которые имеют более негативное отношение к европейскому проекту, вырастут в рейтинге. „Это можно объяснить процессом „скольжения”, в котором находится ЕС примерно десять лет, начиная от экономического спада 2008 года, греческой проблемой, мигрантами, Брекситом и т. д.

„На фоне этих проблем, эти популистские и евроскептические силы начали расти в предпочтениях электората, и это не новость для ЕС. Интересно так же увидеть, что будут делать европейские консерваторы и реформаторы, потому что их поддержкой или столпом всегда была Великобритания. Интересно так же увидеть, что в конечном итоге будет с этим Брекситом, сколько представителей будет в Европейском парламенте, в зависимости от Брексита, ведь они хотят 705 или более евродепутатов”, - добавил эксперт. По его словам, даже с этой путаницей, с Брекситом, предвещается новая ось консерваторов и реформаторов, „так называемая итальянско-польская ось”.

Говоря о возможном влиянии результатов европарламентских выборов, Ион Тэбырцэ сказал, что для Молдовы будет особенно важно, что будет происходить внутри страны, и в целом события в Европейском парламенте как сверх национального учреждения сильно не изменятся. „Единственное различие может заключаться в том, что в новом руководстве Европарламента между народными-европейцами и социал-демократами будет либеральный элемент. В остальном, я думаю, что ЕС находится во внутренних поисках преодоления существующих проблем: Брексит, мигранты и др.”. По словам эксперта, в частности, необходимо увидеть концепцию развития Европейского союза как учреждения и в зависимости от этого будет проявляться геополитика ЕС в отношении таких стран, как Республика Молдова.

Эксперт ИРСИ „Viitorul” отметил, что к концу этого года будут известны определенные тенденции развития европейских политик. Он также считает, что институциональный подход Восточного партнерства в качестве восточной политики соседства должен быть переосмыслен. Ион Тэбырцэ утверждает, что на востоке Европы ЕС делает большую ставку на Украину. „От того, как будет развиваться диалог по украинской теме, вероятно, будет и определенная „развязка” для Республики Молдова”. Эксперт считает, что молдавско-европейские отношения будут зависеть от позиции крупных игроков, от ЕС, Юго-восточного и Восточного региона Европы, а также от внутреннего развития в Республике Молдова.

Ион Тэбырцэ призвал молдавских граждан с румынским гражданством или гражданством других стран ЕС участвовать в выборах, „потому что любые выборы являются демократическими мероприятиями, и избиратели только так могут спросить с тех, кто принимает решения”.

Что касается отношений с Молдовой, эксперт считает, что следует понимать, что после этих выборов, ЕС в целом продолжит свою „институциональную политику переосмысления европейского проекта”. По словам Иона Тэбырцэ, Молдова должна сосредоточиться на том, что происходит внутри страны, „а граждане должны найти как можно больше рычагов, чтобы заставить политический класс услышать их пожелания, от чего будет зависеть сближение с ЕС а затем „Молдова, возможно, начнет перспективный диалог в плане интеграции”.

110-е дебаты „Европарламентские выборы 2019: воздействие на Молдову” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы Информационным агентством IPN и Радио Молдова при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.