Игорь Боцан: Выборы в Европарламент очень важны для Молдовы и её граждан

Эксперт по избирательным системам Игорь Боцан утверждает, что для Республики Молдова Европейский союз является наиболее важным политико-экономическим партнёром и основным торговым партнёром. В условиях, когда у Республики Молдова имеется Соглашение об ассоциации с ЕС, которое является обязательным документом для обеих сторон, то, что происходит внутри ЕС, включая выборы в Европейский парламент, очень важно для Молдовы и для молдавских граждан. В ходе публичных дебатов „Европарламентские выборы-2019: воздействие на Молдову”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova, Игорь Боцан, который является постоянным экспертом проекта, заявил, что молдавские граждане, имеющие гражданство Румынии, то есть гражданство ЕС, должны участвовать в этих выборах в Европарламент.

Игорь Боцан отметил, что граждане Республики Молдова, которые восстановили своё румынское гражданство, являются гражданами Европейского союза, они имеют право участвовать и приглашаются к участию в этих выборах Европейского парламента. По его мнению, граждане Республики Молдова могут в некоторой степени повлиять на результаты этих выборов, приняв участие в выборах как бы от Румынии.

„У граждан Республики Молдова должна быть очень сильная мотивация участвовать в этих выборах. Мы очень хорошо знаем то, каким образом Европейский союз запускал свои стратегии, начиная с 2002 года, когда было положено начало идее европейского соседства. Мы очень хорошо поняли из слов европейских эмиссаров, высокопоставленных европейских чиновников, какова цель ЕС в отношении таких стран, как Республика Молдова, Украина, Беларусь, Российская Федерация, Южный Кавказ. Нам было сказано совершенно ясно, что Европейский союз, будучи развивающимся организмом, в преддверии расширения нуждался в так называемом „поясе друзей” вдоль границ Европейского союза, от Мурманска до Чёрного моря и от Чёрного, Средиземного морей до Касабланки. То есть мы очень хорошо понимаем, какое место отвёл Европейский союз для Республики Молдова, Украины, других государств Восточного партнёрства и соседствующих с ЕС стран на некоторый срок”, - отметил Игорь Боцан.

Эксперт полагает, что граждане, особенно после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, безусловно, хотят того, чтобы Республика Молдова двигалась вперёд и сближалась с ЕС. „Но, к сожалению, этого не происходит. С одной стороны, из-за внутренних проблем, имеющихся у Республики Молдова, с другой – из-за проблем, стоящих перед Европейским союзом. И в этих условиях инерция электорального поведения европейских граждан велика – традиционные партии, вероятнее всего, получат большинство мест в Европейском парламенте. К двум партиям, присутствовавшим там в 2014–2019 годах, скорее всего, добавится ALDE, по крайней мере, так показывают опросы общественного мнения”, - сказал он.

„Это нас обнадёживает, поскольку мы понимаем, что политика Европейского союза в целом, и в отношении Восточного партнёрства в частности, будет обладать очень высоким уровнем преемственности. И это очень важно для Республики Молдова. Таким образом, политика, проводимая молдавскими властями, должна это учитывать –кардинальных изменений в этом плане не будет”, - отмечает Боцан.

По его мнению, Республика Молдова имеет возможность повлиять на выборы через Румынию, через избирателей с румынским гражданством, и очень важно, чтобы это поняли граждане, которые будут приглашены к участию в этих выборах. „В канун выборов гражданам важно проанализировать предложения партий, в первую очередь румынских, понять, с какими европейскими партийными семьями они связаны, каковы их предложения для избирателей, и поступить соответствующим образом в день голосования”, - пояснил Игорь Боцан.

Эксперт добавил, что очень важно помнить о том, что предложил ЕС Молдове, и что он имел ей предложить. „Европейский союз действовал на основе хорошо проработанных документов, и Республика Молдова смогла получить от ЕС помощь во всех аспектах для сближения с европейским сообществом. Нет ни одного аспекта в какой-либо области, который не регулировался бы Соглашением об ассоциации, положения которого должны быть реализованы, потому что только на этом пути страна может открыть перед собой новые перспективы”. Боцан считает, что для Молдовы сближение с ЕС возможно как путём реализации Соглашения с ЕС, так и за счёт двусторонних проектов с Румынией.

„Мы должны рассматривать эти выборы не только в качестве страны, соседствующей с ЕС, с Румынией, по той простой причине, что около трети граждан Республики Молдова имеют румынское гражданство, то есть являются гражданами Европейского союза и имеют право участвовать в этих выборах. Это очень важно. Таким образом, граждане Республики Молдова своими голосами могут даже повлиять на представительство румынских депутатов в Европейском парламенте. Все мы знаем, что на долю Румынии приходятся 32 места в Европарламенте. Для участия в этих выборах в Румынии зарегистрировались 23 политформирования, семь независимых кандидатов”, - отметил Игорь Боцан. По его мнению, имеется широкий выбор электоральных конкурентов, за которых могли бы проголосовать граждане Республики Молдова.

По словам эксперта, им важно понять, как осуществляется голосование на этих выборах. „Выборы в Европейский парламент проводятся на основе пропорциональной избирательной системы, а национальные парламенты решают, будет ли применяться эта система в полном объёме, по принципу „одна страна – один округ”, либо страна может быть поделена на избирательные округа с несколькими мандатами. Граждане из диаспоры или находящиеся за пределами Румынии должны понять, что голосование будет осуществляться по закрытым партийным спискам, поскольку это единый одномандатный округ, а проходной порог, который был введён в 2018 году, для Румынии составляет 5%. Ещё одна важная вещь, о которой не следует забывать, заключается в том, что Республика Молдова является ассоциированным с ЕС государством, и по этим причинам выборы в Европарламент касаются и Республики Молдова”, - пояснил Игорь Боцан. Эксперт добавил, что в число прерогатив Европейского парламента входят принятие бюджета ЕС и избрание председателя ЕС.

Дебаты „Европарламентские выборы-2019: воздействие на Молдову” стали 110-ми в цикле публичных дебатов, проводимых Информационным агентством IPN и Radio Moldova в рамках проекта „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.