Что могло бы объединить партии в новом парламенте

Сегодня широко обсуждаются разногласия, существующие между партиями в парламенте, их принципы и диаметрально противоположные взгляды на вопросы, имеющие первостепенное значение, на многие другие аспекты, которые делают практически невозможным политическое «сосуществование» этих политформирований, прошедших в парламент в результате выборов от 24 февраля. Но практически никто не обсуждает то, что может объединить эти партии. Именно об этих возможных точках соприкосновения пойдет речь в нижеследующем.

Одной из таких точек соприкосновения, несомненно, может стать проблема массового оттока населения, а точнее создание условий для его прекращения и возвращения наших граждан на родину. Не думаю, что в новом законодательном органе найдется хотя бы один депутат, который не поддержал бы хорошо продуманный законодательный пакет, включающий реальные решения этих проблем. Фактически, если бы кто-то проголосовал против, или воздержался бы от голосования по столь важному вопросу, он просто был бы не понят избирателями, и серьезно рисковал бы своим политическим будущим.

Еще одной общей точкой соприкосновения для всех парламентских партий могла бы стать масштабная национальная программа по улучшению ситуации сел Республики Молдова. Наши села «вымирают», и если не будут предприняты неотложные меры, в течение максимум 10 -15 лет Молдова останется вообще без сел. Решение этой проблемы должно быть комплексным, потому что она намного сложнее предыдущей, и потому что спасение сел Молдовы связано не только с возвращением граждан из-за рубежа. Здесь необходимо предпринять новые меры по поощрению развития сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, сельских программ с легким промышленным оттенком и др.

Еще одним фактором для объединения всех партий нового парламента, может стать обширная программа индустриализации страны. В течение почти трех десятилетий индустриализация Молдовы рассматривается фрагментарно или «самостоятельно» некоторыми энтузиастами, что не является нормальным. До тех пор, пока в связи с этим вопросом нет четкой пошаговой концепции, указывающей с чего начать, что делать, и к чему стремиться, ситуация не изменится. Без профессионального подхода к этому вопросу первостепенного значения, у экономики нашей страны нет будущего.

Еще одной проблемой, которая могла бы объединить партии в будущем парламенте, является национальная стратегия продвижения экспорта. Абсолютно ошибочным является мнение о том, что это прерогатива только правительства. Для решения этой проблемы необходимы совместные усилия на общенациональном уровне, а законодательному органу необходимо сыграть важную роль в этом вопросе, особенно с точки зрения политического консенсуса на законодательном уровне. Еще в данном контексте необходимо поднять на другой уровень и вопрос о бренде страны.

Предпосылкой для объединения партий нового парламента может стать и национальная стратегия по привлечению инвестиций, с учетом всех возможностей, появившихся в последнее время. Под эту стратегию должен быть разработан широкий законодательный пакет с предложениями всех парламентских партий. Только комплексный и консенсусный подход может гарантировать нам действительно эффективную программу/стратегию по привлечению инвестиций.

Проблемами, которые могли бы объединить партии в новом парламенте, являются дела молодежи, реальные реформы в социальной сфере, либерализация экономики, децентрализация власти, административно-территориальная реформа, преобразования в сфере местного публичного управления и т. д. То есть, у нас есть очень много проблем, которые должны были бы объединить парламентские партии, независимо от разногласий, существующих между ними. Эти вопросы просто обязаны объединить парламентские партии, если, конечно, у них нет других интересов….

Дмитрий Спэтару