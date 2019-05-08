Евро шокирует: курс валют в Молдове сразу на несколько дней

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: стало известно, как основные игроки переживут выходные.

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 8 мая, и праздничные выходные. Тяжеловесы встрепенутся.

Евро за сутки отыграет у молдавского "льва" сразу 10 банов и доберется до отметки в 20,0378 лея.

"Американец" также укрепится по отношению к нацвалюте. В среду доллар станет тверже на два бана и разместится на уровне в 17,8942 лея.

В небольшом плюсе окажутся российский рубль, который вырастет до 0,2747 лея, украинская гривна – 0,6795 лея, а румынский лей - до 4,2108 в переводе на нацвалюту.