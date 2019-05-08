Илан Шор: Некоторые депутаты, как послушные собачки, умеют лишь выполнять команды

"Послушные собачки, которые пренебрегают интересами граждан и умеют только выполнять команды, поступающие из-за рубежа". Так отозвался о некоторых коллегах по парламенту депутат Илан Шор. С заявлением он выступил через два месяца после выборов, в течение которых народные избранники так и не сумели создать парламентское большинство и сформировать правительство.

Илан Шор отметил, что внимательно следил за попытками переговоров, и призывал депутатов, в том числе из блока ACUM, отбросить амбиции, прекратить политический цирк и приступить к работе.

Комментируя заявления лидера ПДС Майи Санду, которая процитировала слова главы делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко, что замешанные в краже миллиарда персоны не должны попасть в новое правительство, Шор напомнил, что и сама Санду причастна к банковской афере.

В деле о хищении денег из банковской системы Илан Шор также фигурирует. Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Блок ACUM неоднократно отвергал приглашения начать переговоры о создании парламентского большинства.

Депутат Парии действия и солидарности Думитру Алайба признал, что блок стремится спровоцировать досрочные выборы и добиться получения власти в стране.

Майя Санду и Андрей Нэстасе не ответили на телефонные звонки, чтобы прокомментировать заявления Илана Шора.