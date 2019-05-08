Эксперты: Нэстасе руководствуется олигархическими интересами, а Санду дезориентирована

Андрей Нэстасе - конъюнктурщик, который руководствуется олигархическими интересами, а Майя Санду дезориентирована. Такое мнение высказали аналитики в эфире телепередачи Фабрика. Они убеждены: блок ACUM толкает Молдову в объятия социалистов.

"Отказываясь от альянса с ДПМ, ACUM гарантирует создание антиевропейского альянса. Это прямо противоречит обещаниям, которые блок давал избирателем. Ведь он обещал сохранить европейский курс", - отметил политолог Анатол Цэрану.

"Нэстасе доказал, что он не политик в полном смысле этого слова, а конъюнктурщик, следующий целям, которые ставят другие. Вот в какой ситуации оказались депутаты блока ACUM. Майя Санду полностью дезориентирована", - добавил журналист Влад Дарие.

Как отмечают эксперты, сохранить европейский вектор развития позволит создание альянса между блоком ACUM и ДПМ. Однако Андрей Нэстасе самостоятельно не может принять такое решение.

"Если вам не удалось получить парламентское большинство, тогда попытайтесь реализовать хотя бы часть вашей политической программы. Почему вы отказываетесь? Лишь бы навредить ДПМ? Вы навредите не ДПМ, а Молдове, народу. Потому что вы упускаете возможность продолжить европейский вектор Молдовы", - высказался Анатол Цэрану.

"Я не думаю, что блок ACUM способен что-то реализовать в Молдове. Поведение двух его лидеров демонстрирует полное отсутствие конструктивного подхода. Майя Санду хочет отказаться от переговоров с социалистами, но этого не может допустить Андрей Нэстасе, у которого есть обязательства перед определенными олигархов", - добавил Влад Дарие.