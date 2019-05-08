Республика Молдова войдет в состав исполнительного совета ЮНИСЕФ. Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило, кто именно отправится в международную структуру, а также уточнило, что вступление назначено на 1 января 2020 года.

Об этом МИДЕИ написали на своей странице в социальных сетях.

- Решение принято путем аккламации на заседании Экономического и социального совета ООН во вторник. Участие в заседания этой важной структуры ООН будет обеспечена постоянным представительством Республики Молдова при ООН (Нью-Йорк), - говорится в публикации.

ЮНИСЕФ был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны.

Аббревиатура расшифровывается как Международный чрезвычайный детский фонд ООН.

Главный орган ЮНИСЕФ — Исполнительный совет, который избирается Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на 3 года. Исполнительный совет проводит ежегодные сессии.