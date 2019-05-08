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Экономика
Цены на растительные товары сельхозпроизводителей снизились
08.05.2019

Как сообщает Национальное бюро статистики, в январе-марте 2019 года цены на растительные товары сельхозпроизводителей уменьшились на 6.7%.

В то же время цена на продукты животного происхождения увеличились на 0.8%.

Значительно упала цена на виноград - на 43.8% и ягоды - 38.6%. Цены на зернобобовые уменьшились на 30.2%, на кукурузу (без учета сои) - на 5.6%.

В то же время выросли розничные цены на некоторые культуры выросли - на овощи на 31.5%, на картофель на 24.9%, цена на пшеницу увеличилась на 21.4%.

Выросли также цены на овец и коз (в живом весе) - на 26.1%, на куриц (в живом весе) - на 11.9%.

Кроме того, снизились цена на яйца - 16.9%, крупный рогатый скот (в живом весе) - 11.1% и свиней (в живом весе) - на 2%.

Напомним, что недавно стало известно, что за последние пять лет серьезней всего изменилась цена на хлеб и масло. Если сравнивать цены на продукты 2012 года с ценами 2018 года, то можно заметить серьезный скачек.

Цены  на хлеб выросли на 25.2%, на говядину – на 31.9%, на свинину – на 44.6%, на молочную продукцию – на 43.1%, а на сливочное масло – на 56.8%.


 
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