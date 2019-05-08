Результаты Молдовы в области европеизации очень малы, мнение

Результаты Республики Молдова в области европеизации и Восточного партнерства очень малы, в том числе потому, что у власти не было политиков, которые сделали бы европейскую интеграцию национальной идеей. Поэтому Молдова практически должна начать этот путь с нуля, и если будут сплоченные усилия здоровых сил гражданского общества и политиков, то все еще можно исправить. Заявления были сделаны в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Исполнительный директор Ассоциации независимой прессы, представитель гражданского общества в рамках Гражданской платформы Восточного партнерства Петру Маковей считает, что в Республике Молдова должен измениться политический класс и к власти должны прийти люди, которые понимают, что Европейский союз, Восточное партнерство - это уникальный шанс развития и модернизации Республики Молдова. „С 2009 года, если бы у нас у власти были бы честные люди, которые не паразитировали бы на огромном доверии населения, то идея европеизации была бы национальной идеей, которая объединила бы как граждан румынской, молдавской национальности, так и русских, болгар, гагаузов, потому что был бы конкретный результат”, - заявил Петру Маковей.

Член комиссии по координации Форума гражданского общества Восточного партнерства, председатель Национального экологического центра Инна Кошеру отметила, что после 10 лет Восточного партнерства Республика Молдова скорее не внедряла реформы, а только начала обсуждать проблемы, с которыми сталкивается и начала их осознавать, и искать для них решения в рамках Соглашения об ассоциации. „Остается вопрос о невыполнении законодательства, даже если мы приняли очень много законов в соответствии с Соглашением об ассоциации”, - заявила Инна Кошеру.

Эксперт Института европейских политик и реформ Михай Могильдя отметил, что в этот период наблюдались значительные успехи в области стратегического диалога. В то же время, по его мнению, есть еще задолженности в области прямого диалога с гражданами и их участия в проектах, управляемых и финансируемых Евросоюзом.

Восточное партнерство - это программа ЕС, направленная на углубление экономических и политических отношений с шестью бывшими советскими государствами - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной.