Отрицая альянс с ДПМ, Блок ACUM гарантирует антиевропейский альянс, мнение

Отрицая альянс с Демократической партией, Блок ACUM фактически гарантирует создание антиевропейского альянса. Если ДПМ вступит в альянс с ПСРМ, европейский курс Республики Молдова резко снизится в интенсивности. Такое мнение высказал политический аналитик Анатол Цэрану в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Если ДПМ вступит в альянс с ПСРМ, она будет вынуждена уступить серьезные позиции в области европейского курса, и в этом смысле мы получим противоположную ситуацию тому, что обещал Блок ACUM в предвыборной кампании, а они обещали сохранить европейский курс, в том числе тем, что положат конец олигархическому господству в Республике Молдова”, - заявил Анатол Цэрану.

Аналитик считает, что потенциальную программу правления между ДПМ и Блоком ACUM могут автоматически поддержать представители Европейской народной партии и Европейской социалистической партии, и можно было бы получить гарантии того, что финансирование для Республики Молдова будет осуществляться в условиях соблюдения всех положений программы правления.

Журналист Влад Дарие считает, что „настало время выйти на сцену более серьезным политическим игрокам”. „Тишина хороша до определенного момента. Молчанием демонстрируется некоторая серьезность, но наступает момент, когда нужно исправить ситуацию, потому что электорат больше не может ждать”, - отметил журналист.

По его мнению, на переговорах всегда выбирается самое главное, высшая ценность политического формирования. „Они (Блок ACUM, пр. ред.) заявили, что их важнейшей ценностью является европейская интеграция, а европейская интеграция уже предполагает создание институциональной демократии, ведущей борьбу с коррупцией, против негативных явлений в обществе, создает правовое государство с независимыми и свободными институтами. Итак, отсюда нужно было начинать”, - заявил Влад Дарие.

По его мнению, если европейская интеграция является точкой, объединяющей два формирования, то остальные второстепенные вещи должны были быть оставлены в стороне.