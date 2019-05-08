8 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Взятки столичных адвокатов доходят до 15 тыс евро
08.05.2019

Антикоррупционные прокуроры передали в суд дело столичного адвоката, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года адвокат потребовал и получил 8 тысяч евро от жители Молдовы, утверждая, что может оказать влияние на судей Апелляционного суда Кишинева и может убедить их принять решение в пользу некого осужденного.

Судьи Апелляционного суда должны были договориться о переводе человека, обсужденного иностранным государством, в пенитенциарные учреждения Молдовы с дальнейшим пересмотром приговора в его отношении.

После получения всей суммы адвокат потребовал и получил еще 5 тысяч евро под предлогом того, что 8 тысяч будет недостаточно.

В момент получения адвокатом уже 13 тысяч евро - денег, которые должны были помочь оказать влияние на судей - судебная коллегия Апелляционной палаты отклонила его запрос, нарушив его планы.

Учитывая новые обстоятельства, адвокат потребовал еще 1 500 евро. В этот раз обвиняемый утверждал, что обладает влиянием на судей Кишиневского суда сектора Чеканы и заявил, что может убедить их амнистировать заключенного.

Напомним, что 13 февраля 2019 года адвокат был задержан с поличным, после получения последней суммы денег. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния. Как сообщает в официальном пресс-релизе прокуратуры, правозащитник полностью признал свою вину.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.