Взятки столичных адвокатов доходят до 15 тыс евро

Антикоррупционные прокуроры передали в суд дело столичного адвоката, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года адвокат потребовал и получил 8 тысяч евро от жители Молдовы, утверждая, что может оказать влияние на судей Апелляционного суда Кишинева и может убедить их принять решение в пользу некого осужденного.

Судьи Апелляционного суда должны были договориться о переводе человека, обсужденного иностранным государством, в пенитенциарные учреждения Молдовы с дальнейшим пересмотром приговора в его отношении.

После получения всей суммы адвокат потребовал и получил еще 5 тысяч евро под предлогом того, что 8 тысяч будет недостаточно.

В момент получения адвокатом уже 13 тысяч евро - денег, которые должны были помочь оказать влияние на судей - судебная коллегия Апелляционной палаты отклонила его запрос, нарушив его планы.

Учитывая новые обстоятельства, адвокат потребовал еще 1 500 евро. В этот раз обвиняемый утверждал, что обладает влиянием на судей Кишиневского суда сектора Чеканы и заявил, что может убедить их амнистировать заключенного.

Напомним, что 13 февраля 2019 года адвокат был задержан с поличным, после получения последней суммы денег. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния. Как сообщает в официальном пресс-релизе прокуратуры, правозащитник полностью признал свою вину.