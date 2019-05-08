Четыре дня молдавские спецподразделения «воевали» с градом

Последние несколько дней в Молдове идут ливневые дожди с молниями, которые потребовали вмешательства противоградовых установок.

С 3 по 6 мая 2019 года метеорологи запросили помощь спецподразделений «Единцы», «Сороки», «Сынжерей», «Корнешты», «Калараш» и «Чадыр-Лунга» для борьбы с намечающимся градом, который мог нанести серьезный ущерб на территории всей республики.

За четыре дня были проведены специальные мероприятия по воздействию на 35 объектов, несущих град – по ним было выпущено 261 противоградовых ракет.

Вследствие предпринятых мер ни в одном населенном пункте страны не было отмечено осадков в виде града, передает TVR Moldova.

На территории республики расположено 132 ракетных пункта, в чьи обязанности входит защита 22 районов, город Бельцы и Гагаузия.

Эксперты утверждают, что противоградовые мероприятия обеспечивают 85-90% эффективности в упреждении выпадения осадков в виде града.