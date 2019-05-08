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Майя Санду против Георгиевской ленты
08.05.2019

Лидер Партии "Действие и Солидарность" Майя Санду выступает против символа Дня Победы. Лидер Партии "Действие и Солидарность" Майя Санду выступает против георгиевской ленты, символа Дня Победы в некоторых постсоветских странах. На вопрос журналистов о ношении этого атрибута Санду высказалась категорично.

"Я отношусь к этому негативно. Вы, наверное, сами знаете. Спасибо большое".

Майя Санду решила не развивать эту тему, прервав дальнейшие вопросы. По традиции, на протяжении нескольких лет георгиевские ленты используют в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Эта тема до сих пор вызывает бурные дискуссии. В некоторых странах этот символ запрещен.

Так, в 2017 году в Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты".


 
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