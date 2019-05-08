8 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
75 метров в честь 75-летия освобождения Молдовы: в центре столицы торжественно развернули георгиевскую ленту
08.05.2019

Акция “Георгиевская лента” стартовала в Москве 4 мая на Поклонной горе. В центральном парке Кишинёва накануне была торжественно развёрнута георгиевская лента длиной 75 метров в честь 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие было организовано “Молодой гвардией” и “Волонтёрами Победы” при поддержке Российского центра науки и культуры в рамках международной акции “Георгиевская лента”, которая стартовала в Москве 4 мая на Поклонной горе.

Напомним, что ранее “Молодая гвардия” запустила кампанию по раздаче георгиевских ленточек по всей республике.


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.