"Я слышала, как над ней надругались, а потом крикнули - "Шухер, она на земле!"

Несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована, сейчас она находится в коме.

В ночь с 4 на 5 мая в столичной квартире произошло групповое изнасилование. Четверо из шести подозреваемых в изнасиловании 2 девушек, одна их которых была несовершеннолетней были задержаны и помещены под арест.

В распоряжении телеканала ProTV оказался документ со свидетельскими показаниями девушки, которой удалось сбежать. В них потерпевшая рассказывает шокирующие подробности преступления. По словам девушки, их унижали и проявляли по отношению к ним физическое, психологическое и сексуальное насилие. Молодой человек, который находился с ней в спальной комнате, попросил её раздеться, однако девушка не подчинилась, после чего он пригрозил ей расправой.

– Он попросил подчиняться ему, тогда он ничего плохого мне не сделает. Будучи в состоянии шока и испугавшись, я начала раздеваться. На мне осталось только нижнее бельё. В этот момент молодой человек в очках зашёл в комнату и, схватив за волосы, поставил на колени, он приказал извиниться перед ним и называть его папой. Второй сел на кровать и начал раздеваться, – рассказала девушка, пишет unimedia.info.

Также девушка рассказала, при каких обстоятельствах 16-летняя потерпевшая оказалась на земле.

«В тот момент я заметила, что на балконе находились молодой человек в очках, молодой человек с татуировками и полный парень. Он насиловал …. и в какой-то момент кто-то на балконе крикнул «Шухер, она на земле!». В этот момент среди них началась паника и они поспешно начали собираться», — говоритcя в показаниях девушки.

Напомним, что вчера прокуратура объявила о задержании четырех молодых людей, которые вместе с двумя другими сообщниками, объявленными в розыск, изнасиловали двух девушек, одна из которых является несовершеннолетней.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая в квартире, расположенной в центре столицы. После вечеринки за городом шестеро подозреваемых отправились на квартиру, где находились две девушки, одной из которых была несовершеннолетняя в возрасте 16 лет. Применяя физическое и психическое насилие молодые люди изнасиловали девушек, а, чтобы скрыть следы преступления, они выбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры на 7-м этаже. Другой жертве удалось сбежать и сообщить обо всем в полицию. Несовершеннолетняя девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована, в настоящее время она находится в коме.

Стоит отметить, что 16-летняя девушка, которую мужчины изнасиловали и выбросили с балкона седьмого этажа, остаётся в коме. По словам врачей, её состояние с момента трагедии не изменилось, пишет protv.md. Пресс-секретарь Больницы скорой помощи Кристина Горя рассказала, что состояние пациентки оценивается как тяжёлое, и она по-прежнему находится в реанимации.