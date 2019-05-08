Российскому актеру Мерзликину грозит тюрьма за незаконное пересечение границы Молдовы

Российскому актеру Андрею Мерзликину, который сообщил, что незаконно пересек молдавско-украинскую границу, может грозить штраф в размере около 2000 долларов или лишение свободы на срок до двух лет, сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

Мерзликин, которому украинские власти запретили въезд на территорию страны, 5 мая написал на своей странице в Instagram, что во время визита в Молдову пересек в поле государственную границу Украины, пишет РИА Новости.

"Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдовы, касающейся незаконного перехода госграницы. Эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц (около 2000 долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет", - сообщила в пресс-службе пограничной полиции Молдовы.

По ее словам, сотрудники погранполиции Молдовы изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу республики.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших в список, оказались Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.