Десятки тысяч человек приняли участие в марше «Бессмертный полк» в Кишиневе

С портретами родственников – участников Великой Отечественной войны люди прошли по улицам Кишинева до Мемориала воинской славы «Вечность».

Марш Победы «Бессмертный полк», организованный под эгидой президента, стал центральным событием празднования Дня Победы в Кишиневе. Шествие началось в 10:00 от Триумфальной арки на площади Великого Национального Собрания. Колонна из нескольких десятков тысяч человек прошла по центральным улицам Кишинева, скандируя «Ура!», «Спасибо деду за победу», «Мы помним, мы гордимся!».

У мемориала участники «Бессмертного полка» были встречены криками «Победа! Спасибо!». Затем там состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам павших героев.

Колонну традиционно возглавил президент Молдовы Игорь Додон. Также в мероприятии приняло участие руководство Партии социалистов, главы дипломатических миссий России и Беларуси в Молдове.

Впереди колонны на ретромобилях ехали ветераны, а молодые люди развернули 75-метровую георгиевскую ленту в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашизма.

Вечером на площади Великого Национального Собрания состоится грандиозный концерт и праздничный фейерверк.