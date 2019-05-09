На Мемориале воинской славы «Вечность» состоялось торжественное возложение цветов по случаю Дня Победы

На мемориальном комплексе «Вечность» состоялась торжественная церемония в честь Дня Победы, в которой приняли участие первые лица государства.

Рано утром 9 мая президент Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале воинской славы «Вечность» по случаю Дня Победы. В мероприятии также участвовал действующий премьер-министр Павел Филип, депутаты Парламента, ветераны и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове.

- Мы должны уважать героизм и самопожертвование ветеранов Великой Отечественной войны и хранить память о тех, кто отдали свои жизни в боях за Великую Победу. Вечная память героям-победителям! С Днем Победы!- написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Вслед за президентом и премьер-министром, цветы к Вечному огню возложили члены правительства Филипа — министр обороны Еуджен Стурза, министр просвещения Моника Бабук, министр здравоохранения Сильвия Раду, вице-премьер по реинтеграции Кристиан Балан, а также экс-спикер парламента Андриан Канду. Затем цветы возлагали избранные депутаты от Партии социалистов Зинаида Гречаный, Ион Чабан и Влад Батрынча, депутаты от Демпартии и члены дипломатического корпуса. В церемонии на мемориале приняли участие несколько сотен человек. Люди чествуют ветеранов и поздравляют их с Днем Победы.

- В этом году отмечаем 75-летие освобождения Молдовы от фашизма. Это юбилейный год. Под эгидой президента запущены памятные мероприятия. Акции начались с марта и стартовали с города Сороки, который был освобожден первым. За несколько месяцев в стране прошли десятки мероприятий. Сегодня 9 мая в Молдове традиционно празднуется День Победы. Мы находимся здесь все вместе, - заявил журналистам Игорь Додон.