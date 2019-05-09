Российский журналист и общественный деятель рассказал о хамстве молдавских пограничников

Российского журналиста и общественного деятеля не впустили в Молдову, толком не объяснив, что же он нарушил.

Александр Малькевич прилетел в Кишинев самолетом авиакомпании Air Moldova сегодня, 8 мая, в 11.50. В течение часа его допрашивали пограничники, а потом заявили, что он является «нежелательной персоной», изъяли паспорт и депортировали.

- Со мной в Кишинев прилетело много россиян, - сообщил Александр Малькевич Федеральному агентству новостей из санитарной зоны аэропорта Кишинева, где он ожидал депортации.. Были рейсы из Петербурга и Москвы. Всех, кто оказался в Молдавии впервые, долго допрашивали, интересуясь, зачем приехали, к кому и так далее. А меня оставили на потом, час мариновали, и это был совершенно возмутительный разговор. Хамство и унижение. Мне говорили, закатывая глаза: «Мы все о вас знаем, вы были с нами неискренни». Но что они знают и когда я был с ними неискренним, я так и не понял.

По словам главы комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президента Фонда защиты национальных ценностей, у него интересовались, чем именно он занимается, где преподает, собирается ли он вести политическую деятельность в Приднестровье.

- Самый нелепый вопрос, который мне задали молдавские пограничники: «Есть ли у вас с собой деловой костюм?», - рассказал российский журналист и общественный деятель. - Я прилетел в спортивной одежде и сказал, что костюма нет. Но так и не понял, стало ли это для меня отягчающим обстоятельством или, наоборот, смягчающим. В итоге, меня развернули.

Малькевич отметил, что впечатление от допроса в кишиневском аэропорту у него гораздо хуже, чем от беседы с ФБР в ноябре 2018-го. Американцы хоть объяснили, чем журналист вызвал у них подозрения, пояснив, что он общается с их «врагами». Но при этом они были максимально вежливы, в отличие от представителей молдавских властей, у которых «вообще не было никаких объяснений и такта».

Глава Фонда защиты национальных ценностей пояснил, что прилетел в Кишинев, чтобы встретиться с приднестровским писателем, участником Великой Отечественной войны Игорем Ильиным, служившим механиком авиационного полка «Нормандия-Неман».

- Это легендарный человек, кавалер ордена Почетного легиона, член Международного сообщества писательских союзов, Союза писателей России, Союза писателей и Союза журналистов Приднестровья, лауреат множества литературных конкурсов, - рассказал Александр Малькевич. - Ему 94 года, он живет в Тирасполе и нуждается в квалифицированной медицинской помощи, которую готов организовать наш Фонд, но этот вопрос надо обсудить с близкими ветерана. Мы давно мечтали о встрече, я хотел лично поздравить Игоря Ростиславовича с Днем Победы и предложить ему перевести на иностранные языки и представить широкой мировой аудитории его книгу «Дороги фронтовые», которая вышла в свое время крохотным тиражом. В ней рассказывается о жизни полка «Нормандия-Неман». И это те страницы истории, о которых надо знать, но о которых стесняются говорить на Западе.

Малькевич был особенно возмущен тем, что в современной Молдове ветераны не имеют права общаться с российскими журналистами и общественниками. Он также добавил, что вопиющий инцидент, произошедший с ним в аэропорту Кишинева, требует рассмотрения на самом высоком уровне, потому что обнажает беззащитность россиян перед произволом таких маленьких европейских государств, которые стремятся выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами.

- В бумажках, которыми размахивали перед моим лицом молдавские пограничники, сказано, что я нарушил какие-то правила пребывания в их стране, - заявил Малькевич. - Но это сущая ерунда - каким образом и что именно я нарушил, не уточняется. А я не пил, не курил, не выражался, как говорится. И с документами у меня все в порядке. Плюс меня обвинили в том, что я не смог подтвердить своего места пребывания в Молдавии. Но у меня, напротив, были все подтверждающие документы, из гостиницы, в том числе. Так что налицо произвол. Надо бы на законодательном уровне рассмотреть вопрос о защите граждан РФ от таких вот неправомерных действий европейских квазигосударств.

Обеспокоенность участившимися случаями отказа во въезде в Молдову российским гражданам выразило Посольство Российской Федерации.

- Сегодня, 8 мая 2019 года, молдавские власти не пустили на территорию страны Александра Малькевича – известного российского журналиста, председателя комитета по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, прилетевшего в Кишинев на отдых. Подобные действия молдавских партнеров совершенно не способствуют увеличению турпотока из нашей страны, тем более – гармонизации двусторонних отношений, – говорится в сообщении Посольства РФ в РМ.

Следует заметить, что никто из поборников так называемых "европейских ценностей" не вышел с плакатами к парламенту и не выразил возмущения действиями властей в отношении журналиста и общественного деятеля. Такая вот избирательная демократия...