Спасти от деменции в старости может уборка в доме, - ученые

Для замедления старения мозга достаточно элементарной физической активности.

К такому выводу пришла международная группа ученых, изучив образ жизни более 2000 взрослых американцев. При анализе данных МРТ учитывались вредные привычки, возраст и пол. Сканирование помогло вычислить средний показатель старения мозга добровольцев. Оказалось, что после 60 лет человек ежегодно теряет около 0,2% объема нервной ткани, что ведет к деменции в более позднем возрасте, пишет The Guardian.

Исследователи пришли к выводу, что для поддержания здоровья важнейшего органа центральной нервной системы достаточно элементарной физической активности. При этом час, потраченный, к примеру, на уборку, коррелировал с увеличением объема мозга на 0,22%.

Как выяснилось, полезнее всего не просто двигаться, а ходить пешком. Добровольцы, делавшие около 10 000 шагов в день, выигрывали 0,35% по сравнению с теми, кто проходил менее 5000 шагов. Эти проценты эквивалентны замедлению старения мозга в среднем на полтора года, сообщили ученые.

- Результаты нашего исследования не учитывают умеренную или высокую физическую активность как важную для здорового старения. Мы просто предполагаем, что этот показатель может быть важен, особенно для мозга, - пояснила автор исследования Николь Спартано.

Исследователь отметила, что наука только начала раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга. При этом, по ее словам, не обязательно изнурять себя тяжелыми упражнениями или многочасовыми пробежками, хотя высокий уровень физической подготовки гарантирует более здоровую старость и снижает риск развития деменции. Пользу приносят даже прогулки или элементарная работа по дому, сообщает rbc.ru.

Людям, которых не вытащишь на пробежку и не соблазнишь тренировками в спортзале, стоит чаще мыть полы. Главное - не сидеть на месте.