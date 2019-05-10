ВБ одобрил кредит Молдове на присоединение энергосистемы страны к европейской электросети через Румынию

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил кредит в размере 70 млн долларов на проект развития энергосистемы Молдовы.

Как сообщается в пресс-релизе Всемирного банка, проект укрепит мощность и надежность местного распределения электроэнергии в Молдове и поддержит будущее присоединение энергосистемы Молдовы к европейской электросети через Румынию. Проект имеет жизненно важное значение для диверсификации источников электроснабжения Молдовы, что позволит обеспечить конкурентоспособную поставку электроэнергии по прозрачным и конкурентоспособным ценам.

В документе также отмечается, что приоритетом для Группы Всемирного банка является повышение энергоэффективности и безопасности энергопоставок, которые остаются критическими факторами для повышения экономической конкурентоспособности Молдовы. В условиях снижения эффективности производства и мощностей Молдова вынуждена импортировать 80% электроэнергии, необходимой для удовлетворения внутреннего спроса, и исходит из ограниченного количества источников. Во Всемирном банке считают, что отсутствие эффективных взаимосвязей с европейской энергосистемой и нынешняя структура системы электроснабжения создают значительные риски для поставок и ограничивают конкуренцию в сфере электроснабжения, что приводит к высоким ценам на электроэнергию и уязвимости перед внешними шоками.

Проект профинансирует строительство новой высоковольтной линии электропередачи 400 кВ на юге Молдовы и в Кишиневе, модернизацию и расширение подстанций в Кишиневе и Вулканештах, а также укрепление системы передачи и учета энергии.

Диверсификация источников электроэнергии откроет рынок электроэнергии Молдовы для электроэнергии по конкурентоспособным и прозрачным ценам, давая доступ к европейским рынкам. Это создаст впоследствии экономические выгоды, как для компаний, так и для граждан, сообщает moldpres.md.

С момента присоединения Молдовы к Всемирному банку в 1992 году выделено финансирование более чем на 1 млрд долларов на порядка 60 проектов. В настоящее время портфель ВБ включает 10 активных проектов на общую сумму 391,3 млн долларов. Области поддержки включают реформу системы регулирования и развитие бизнеса, образование, электронное правительство, здравоохранение, сельское хозяйство, местные дороги, охрану окружающей среды и др.

Портфель обязательств Международной финансовой корпорации в Молдове включает пять проектов на сумму 17 млн долларов (69% кредиты и 31% собственный капитал). Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям предоставило 95 млн долларов. Оба учреждения являются членами группы Всемирного банка.