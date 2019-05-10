После короткой передышки на Молдову вновь надвигаются грозовые дожди

В Молдове вновь портится погода – ожидаются затяжные дожди с грозами.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу 10 мая, на всей территории республики будет дождливо и ветрено. В тоже время сменивший направление ветер принесет в долгожданное потепление. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики температура воздуха ночью будет от +4 до +7 градусов, днем термометры покажут до +17 градусов тепла. Ночь на пятницу ожидается ясной, но уже к полудню погода начнет портиться – начнется дождь и усилится южный ветер, порывами до 13 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +5 до +8 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +18 градусов. Ухудшения погоды также можно ждать во второй половине дня, но здесь синоптики предупреждают о возможной грозе и усилении ветра до 14 м/с.

На юге Молдовы ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию. Ночью будет от +6 до +9 градусов, днем – от +16 до +19 градусов Цельсия. День будет пасмурным и дождливым, во второй его половине ожидается гроза и ветер, но более умеренный – до 11 м/с.

В последующие сутки в Молдове еще потеплеет – до 23 градусов, но дожди пока не прекратятся.