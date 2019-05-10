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Экс-депутат Григорий Петренко: Санду превращается в Виталию Павличенко
10.05.2019

Идею европейской интеграции больше всего дискредитируют только "правые про-европейцы". Так экс-депутат Григорий Петренко охарактеризовал сегодняшнее выступление лидера ПДС Майи Санду о 9 Мая, сравнив политика с Виталией Павличенко.

На своей странице в Facebook Петренко обратил внимание, что, если по всей стране память павших в войне с нацизмом чтили сотни тысяч людей, на выступление Майи Санду по случаю Дня Европы пришли лишь несколько десятков с грустными лицами.

"А судя по выступлению Санду, которая заявила, что «победивших и проигравших во Второй Мировой нет», АКУМ решил полностью унасекомить себя политически до уровня Гимпу. А Майя Санду по своему дискурсу стремительно превращается в Виталию Павличенко!" - отметил Петренко.

Григорий Петренко раскритиковал Майю Санду и за другие ее высказывания с фактологическими ошибками.

"Майе Санду, как бывшему министру образования, стоило бы знать, что во Второй Мировой воевали не «десятки тысяч бессарабцев друг против друга», а сотни тысяч, из которых почти 90% против стран гитлеровской коалиции. А если учесть, что после августа 1944 года Румыния присоединилась к антигитлеровской коалиции, то и все 95%", - написал он.


 
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