В Молдове ветеранам к 9 мая выплатили по 10 тысяч леев, что в 4 раза больше чем в России

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Экономика
В Молдове ветеранам к 9 мая выплатили по 10 тысяч леев. Это почти в 4 раза больше выплат ветеранам в России .
В честь 74-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне финансовую помощь к празднику получат 1253 граждан Молдовы.
Денежную помощь в размере 10 тысяч леев (порядка 560 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы) представят участникам и инвалидам войны. Граждане, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а их вдовы — по тысяче леев (56 долларов).
Самые большие выплаты ветеранам в Казахстане 1366 долларов - 24 320 леев, передает Настоящее Время.
В России 153 долларов -2 720 леев.
В Украине 20 долларов -356 леев.
И самые малые выплаты в Туркменистане 11 долларов -196 леев.
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