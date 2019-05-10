Октавиан Цыку: Андрей Нэстасе вернется в предвыборную гонку, чтобы стать примаром

Андрей Нэстасе снова будет баллотироваться на местных выборах примара муниципия Кишинев. Об этом заявил депутат от Блока ACUM Октавиан Цыку в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

„Андрей Нэстасе вернется в избирательную кампанию, чтобы стать примаром, и я считаю, что это его долг перед избирателями. Из частных бесед и дискуссий между двумя фракциями, которые состоялись на эту тему ясно, что Андрей Нэстасе снова будет баллотироваться”, - заявил депутат.

В то же время Октавиан Цыку говорит, что Блок ACUM не намерен выдвигать еще одно приглашение Партии социалистов о возможном сотрудничестве в новом парламенте, но ждет еще ответа от социалистов.

„Мы решили, что все может идти до определенного момента, когда мы ожидаем ответной реакции. Конечно, мы также сказали, что готовы отказаться от должности председателя парламента при условии внедрения пакета деолигархизации, и я считаю, что это справедливо по отношению к гражданам Республики Молдова, так как после вывода государства из плена и после утверждения всех вопросов, которые в конечном итоге будут обсуждаться с социалистами, у нас будут свободные и честные выборы, потому что Блок ACUM не считает февральские выборы свободными и правильными”, - отметил депутат.

„Мы останавливаемся здесь, ждем, как все будет развиваться. Предложения были сделаны. Рабочая группа, предложенная Блок ACUM, ждет этого согласия. Посмотрим, что будет дальше”, - сказал в заключении Октавиан Цыку.

Депутат подтвердил, что коалиция между Блоком ACUM и ПСРМ не может состояться.