Майя Санду: 9 мая имеет двойное значение

9 мая 1945 года закончилась самая кровавая война, которая уничтожила миллионы человеческих жизней, включая на нашей земле. Основа истинного и устойчивого мира в Европе была заложена 9 мая 1950 года, когда две великие державы, Франция и Германия, решили положить конец историческому соперничеству и построить сообщество европейских стран, тем самым заложив основы Европейского союза. Поэтому день 9 мая имеет двойное значение, заявила председатель Партии действия и солидарности, сопредседатель Блока ACUM Майя Санду, передает IPN.

В ходе акции, организованной в четверг, 9 мая, перед парламентом, Майя Санду заявила, что 9 мая имеет множество значений для граждан Республики Молдова. По мнению депутата, Вторая мировая война оставила глубокие следы в коллективной памяти, а десятки тысяч молдаван были вынуждены бороться друг с другом. Поэтому для граждан Республики Молдова, независимо от этнической принадлежности и политических убеждений, эта война не может иметь ни победителей, ни проигравших, потому что каждая семья скорбит по одному или нескольким потерявшим жизни своим членам.

Лидер ПДС сказала, что 9 мая - это день, когда вкладываются и надежды в будущее, потому что Европейский союз - это не только место назначения, но и пример развития. Она добавила, что Европейский союз является самым коротким путем к свободе и благосостоянию, к демократии и модернизации. „Европейский союз означает для нас семью, в которую мы хотим войти”, - отметила Майя Санду.

Вице-председатель Политической партии „Платформа достоинство и правда” Александру Слусарь заявил, что для него 9 мая это память, а также печаль. „В этот день, 74 года назад закончилась самая кровавая война в мире, которая забрала миллионы человеческих жизней. Но есть еще одна причина печали, потому что, хотя прошли годы, все еще с усилиями политиков все делается для разделения общества. Друзья, наша страна, как никогда, нуждается в примирении. Общество было искусственно разделено, в том числе и на тему Второй мировой войны на территории нашей страны. А политики, которые это сделали, много лет не вытаскивают руки из наших карманов” – заявил депутат.

Представители Блока ACUM обнародовали заявление. „Приглашаем граждан Республики Молдова отметить 9 мая в совместном событии сострадания и терпимости. Это символический момент, когда мы можем подтвердить нашу привязанность к демократии, правовому государству, к индивидуальным свободам и процветанию, ценностям, которых Блок ACUM и Платформа DA и ПДС берет на себя одновременно с борьбой за европейское будущее Республики Молдова”, - процитировал депутат парламентской фракции ACUM Платформа DA Октавиан Цыку.

После мероприятия представители формирования распространили информационные материалы о Европейском союзе на улицах столицы. Впоследствии они отправились возложить цветы на Кладбище героев из Кишинева и на Мемориальный комплекс „Вечность”.