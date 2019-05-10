Павел Филип: День победы и День Европы тесно связаны

„9 мая имеет особое значение, поскольку в этот день одновременно отмечаются два праздника - День победы над фашизмом и День Европы. Эти два дня тесно связаны между собой”. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, который возложил в четверг, 9 мая, цветы к памятникам „Вечный огонь”, „Стела молдавских героев” и „Скорбящая мать”, передает IPN.

Премьер-министр почтил память героев, погибших во Второй мировой войне в рамках торжественной церемонии, состоявшейся на Мемориальном комплексе „Вечность”. В мероприятии приняли участие президент страны Игорь Додон, депутаты парламента, члены кабинета министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, ветераны, жители и гости столицы.

Глава кабмина подчеркнул, что 9 мая имеет особое значение, в этот день отмечаются два праздника. „Это два тесно связанных дня. В борьбе с фашизмом участвовала практически вся объединённая Европа. Впоследствии, спустя пять лет после этой победы, Европа встала из руин и начала политический проект, которого мы видим сегодня - единую и процветающую Европу. 9 мая мы чтим героев, которые боролись за мир, и думаем о европейском будущем нашей страны”,- заявил Павел Филип, цитируемый в пресс-релизе правительства.

Премьер подчеркнул, что ЕС является символом мира и свободы, а европейская интеграция - это единственный путь развития Республики Молдова. В этом контексте Павел Филип отметил, что в поддержку ветеранов войны в начале мандата нынешнего правительства был утвержден Правительственный план „Память. Честь. Уважение”, который был полностью реализован.

Павел Филип, который также является первым вице-председателем Демократической партии, принял участие и в Празднике мира и процветания для Молдовы, организованном формированием в сквере Кишиневского Кафедрального собора. В рамках мероприятия состоялся концерт, был организован солдатский обед, игры и парады, сюрпризы для маленьких и взрослых.