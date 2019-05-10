Свадьбы не будет: Молдавский миллионер Габриель Стати, похоже, разругался...

Из путешествия в Анталию, которое все называли «свадебным», Габи вернулся загорелым, но в гордом одиночестве.

Был вчера, в День Победы в кишиневском аэропорту, хотел встретить популярную российскую певицу Валерию, которая должна была выступить 9 мая перед жителями Кишинева и Бельц. Чартер с Валерий запаздывал, мы с коллегами сидели на диванчиках в ВИП-зале, коротали время за разговором. Тут появился известный молдавский миллионер Габриэл Стати в сопровождении мощно-молчаливых охранников, я его окликнул.

- Я из Анталии прилетел, - признался Габриэл. Он, действительно, был очень загорелым, но невеселым.

- У тебя такая бурная личная жизнь, - заметил я, намекая на его тесные отношения с известной моделью Анастасией Фотаки. - Мы за развитием вашего романа следим, интересно, чем он окончится...

Габриэл ничего не сказал, грустно улыбнулся, махнул рукой… Между тем, все называли его путешествие с Фотаки «свадебным», и вот такой поворот. Кстати, примерно в это же время Анастасия Фотаки опубликовала фото в инстаграме в гордом одиночестве.

Анастасия Фотаки

Мы поздравили друг друга с праздником, пожали руки, Габриэл уехал. Спустя пять минут ко мне подошла сотрудница ВИП-зала:

- Вы же знаете этого человека. Который только что прилетел? Можете ему позвонить, он багаж забыл...

Позвонил, трубку снял не Габриэл, абонент поблагодарил меня и сказал, что скоро багаж заберут. Пока его поставили в угол ВИП-зала, у дивана — два больших чемодана и еще один — поменьше.

-Это промашка охраны! - заметил мне секьюрити аэропорта. - Такой человек сам не будет таскать чемоданы, охрана должна. А она, видно, забыла про багаж.

Спустя примерно полчаса два дюжих молодца вошли в ВИП-зал и забрали чемоданы Гаьриэла Стати, погрузили в багажник и уехали. Поблагодарить решили, видимо, в следующий раз: хмурое настроение хозяина передалось и им…

Кстати, а вот эту фотографию в инстаграме Фотаки опубликовала в четверг вечером. То есть, из Анталии она тоже вернулась, но другим рейсом. Жаль будет, если такая красивая пара распадется. Очень жаль.

ЛЕОНИД РЯБКОВ