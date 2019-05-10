Хлеб-соль в кишиневском аэропорту: кто доедает караваи, которые преподносят знаменитостям

Эта услуга стоит недешево — 1200 леев.

Практически всегда, когда в кишиневском аэропорту приземляются знаменитости, им преподносят хлеб-соль парень и девушка, одетые в национальные одежды. У девушки в руках — пышный каравай и солонка, у парня — поднос с несколькими бокалами молдавского вина. Кстати, стоит эта услуга недешево — 1200 леев.

Удалось поговорить с девушкой, которая обычно первая встречает высоких гостей на молдавской земле.

- Недавно прилетала французская сборная по футболу, мы их встречали у трапа самолета...

- Почему у трапа, а не в вип-зале?

- Их было много, было указание, чтобы французы как можно быстрее прошли через вип-зал, ни с кем не общались, не фотографировались, не раздавали автографы. Потому и встречали их у трапа самолета. Вышел, как его...

- Мбаппе — новая звезда французского футбола...

- Точно! Мы ему вручили хлеб-соль, он отломил кусочек каравая. Съел его, вина не пил.

- Есть же такие гости, кто не знает наших традиций!

- Есть, но те, кто их встречает, объясняют. Что надо делать, говорит о такой красивой молдавской традиции. Но гостям из мусульманских стран мы вина не наливаем, в бокалах для них только сок. Остальные наши гости от бокала молдавского вина обычно не отказываются, с удовольствием выпивают!

- Куда деваете каравай после окончания торжественной церемонии?

- Бывает, что клиенты, заказавшие эту услугу, забирают его с собой, чаще — оставляют у нас. Мы его съедаем. Сами его делаем, у нас выпечка очень вкусная! Хотите попробовать?

И нам вынесли треть каравая, очень мягкого и еще горячего. Действительно, очень вкусно! С такими бы караваями да встречать всех наших гостей, тогда точно туристы хлынут в Молдову!

ЛЕОНИД РЯБКОВ