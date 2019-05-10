«Банщик», «навьюченный верблюд», «король вечеринок»...и другие «фантастические твари» в молдавских междугородних автобусах

Благодаря их присутствию любая поездка превращается в «увлекательное путешествие».

Довелось мне накануне поездить в междугородних маршрутках, к моему великому сожалению. Скажу вам, событие это требует особого напряжения сил. Мало того, что вы находитесь в тесном салоне в обществе незнакомых людей, ехать вам несколько часов по дороге, которая в некоторых населенных пунктах нашей необъятной дорогой-то с натяжкой можно назвать (сплошные рытвины и ухабы), так еще и некоторые попутчики способны окончательно испортить поездку всем пассажирам.

Итак, 7 наглядных примеров пассажиров молдавских междугородних автобусах.

Штурман

Этот тип пассажиров всегда норовит усесться рядом с водителем (во многих междугородних маршрутках есть «привилегированные» места рядом с водителем), чтобы полностью как он читает контролировать процесс вождения. Он не замолкает ни на минуту, постоянно советуя водителю, где лучше притормозить, куда свернуть и как проехать. Частенько нецензурно выражается о проезжающих мимо машинах и их водителях и контролирует каждый вдох водителя.

Банщик

Такие пассажиры просто не выносят, когда в маршрутках есть чем дышать. Они, ссылаясь на свою болезнь/особенность организма закупоривают все люки в транспорте, баррикадируют окна и неистово вопят, когда кто-то пытается хотя бы на пять минут приоткрыть окошко или люк. Чем жарче в салоне маршрутки, тем для «банщика» лучше и не важно, что половина пассажиров задыхается от отсутствия кислорода (или откровенной вони). Раскрасневшись от удушливой жары в маршрутке (у нас в стране очень мало маршруток, оснащенных кондиционером) он бдит, чтобы все щели в салоне были закупорены, а на претензии попутчиков хамит, предлагая носить с собой кислородные маски. Гениально, не так ли?!

Король вечеринок

«Праздновать» (причем непонятно что) этот тип пассажира начинает еще на перроне автовокзала. Затем вечеринка плавно перетекает в салон микроавтобуса. «Королю вечеринок» очень весело и он настойчиво дыша перегаром в лицо пытается вовлечь в веселье сидящих близ него пассажиров. Когда достигает нужной кондиции, как правило, затевает скандал с несостоявшимся соседом-событульником, под предлогом неуважения последнего и отказом выпить с «королем вечеринок», либо устраивает караоке.

Навьюченный верблюд

У междугородних микроавтобусов практически отсутствует багажное отделение. Даже если и есть туда вряд ли поместятся все 100500 сумок этого типа пассажиров. Он их впихивает в салон, в узких проход между сиденьями. Как правило, в этих сумках либо еда, что-то типа котлет, шпрот, мяса. Ну или либо живность — цыплята, утята, гусята. Как вы понимаете все это позиционируется, как ручная кладь и никто даже не собирается за эти баулы доплачивать, даже если это доставляет неудобства другим пассажирам. Чтобы выйти на остановке, подышать воздухом хотя бы пять минут приходится прыжками преодолевать препятствия в виде сумок под крики владельцев: «осторожнее там яйца»! Кстати всю дорогу «навьюченные верблюды» кричат быстрее ехать, потому что испортятся их блюда.

Яжемать

Они, как и «банщики» садятся с детками, как правило, на сиденья, расположенные под люками. Естественно запрещают их открывать, потому что у ребенка сопли/кашель/диарея. Естественно, дети не выдерживая многочасовой поездки, плачут и кричат, разбрасывают игрушки, едят тающий шоколад/банан/апельсин, а потом грязными ручками трогают ваши вещи. Поразительно, но «яжемать» никогда своему ребенку не сделает замечание, потому что «это ведь ребенок».

Хомяк

Еще не успеют маршрутка отъехать от перрона автовокзала, как «хомяки» начинают доставать из безразмерных сумок еду. Бутерброды с колбасой и салом, жирные плацинды или вертуты, котлеты и т. д. Жуют они на протяжении всей поездки. «Хомяки» очень запасливые и очень боятся остаться голодными в дороге, ехать ведь целых три-четыре часа.

«Спасибо, я пешком постою»

Любителей проехаться стоя, как правило, водители подбирают по дороге. Билеты они не покупают, а лишняя денюжка приятно греет карман водителю. Бедолаги всю дорогу (порой часа два, а то и три) едут на ногах, в некоторых продвинутых микроавтобусах им выдают табуретки, которые расставляют в проходе. Не в состоянии выдержать всю поездку стоя или на жесткой табуретки, этот тип пассажиров начинает заваливаться на тебя, крутиться, всячески расставлять ноги. Хуже всего если на табуретке рядом с вами окажется «хомяк» или «король вечеринок», в таком случае поездка превращается в ужас ужасный!

Проверьте, быть может, к таким кошмарным попутчикам относитесь и вы?

ЛИДИЯ ТКАЧ