В каких банках граждане Молдовы хранят большую часть своих сбережений

Объем депозитов в леях, привлеченных банками Молдовы, снизился на 1,1 процента.

Объем депозитов в леях, привлеченных банками Молдовы, на конец марта 2019 г. составил 36 млрд 217 млн леев, сократившись за месяц на 403 млн леев (-1,1%).

Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке, в то же время, объем депозитов, привлеченных в иностранной валюте (в пересчете на леи), снизился на 522,3 млн леев (-2%) - до 26 млрд 152,3 млн леев. По данным НБМ, при этом, депозиты физических лиц в леях увеличились за месяц на 0,3% - до 23 млрд 659,3 млн леев, а в иностранной валюте (в леевом эквиваленте) – уменьшились на 0,2% - до 18 млрд 469,8 млн леев. В то же время, объем депозитов юридических лиц в леях сократился на 3,6% - до 12 млрд 557,7 млн леев, а депозитов в иностранной валюте – снизился на 6% - до 7 млрд 682,4 млн леев. При этом, депозиты банков в леях выросли на 62,6% - до 49,08 млн леев., а в инвалюте – уменьшились на 32,9% – до 50,72 млн леев.

По данным НБМ, по общей сумме привлеченных депозитов в леях на конец марта 2019 г. лидировали: Moldova-Agroindbank – 10,44 млрд леев (месяцем ранее – 10,27 млрд), Moldindconbank –8,37 млрд леев (8,61 млрд), Victoriabank – 6,31 млрд леев (6,3 млрд), Mobiasbanca – Groupe Societe Generale – 4,81 млрд леев (5,03 млрд). В то же время, по сумме привлеченных депозитов в инвалюте (в пересчете на леи) на конец марта 2019 г. ведущие позиции занимали: Moldova-Agroindbank – 8,36 млрд (месяцем ранее – 8,42 млрд), Victoriabank – 4,85 млрд леев (5,13 млрд леев), Moldindconbank – 4,21 млрд леев (4,32 млрд), Mobiasbanca – Groupe Societe Generale – 3,84 млрд (3,83 млрд). При этом, наибольшая сумма привлеченных депозитов физических лиц в леях на конец марта 2019 г. была у Moldova-Agroindbank-а – 7,35 млрд леев (месяцем ранее – 7,3 млрд леев), Moldindconbank-а – 6,14 млрд леев (6,17 млрд), Victoriabank-а – 3,73 млрд леев (3,7 млрд), Mobiasbanca Groupe Societe Generale – 2,48 млрд леев (2,48 млрд), Eximbank-а – 0,99 млрд леев (1,01 млрд), FinComBank-а – 0,97 млрд леев (0,96 млрд). Больше всего депозитов физических лиц в инвалюте (в пересчете на леи) на конец марта 2019 г. привлекли: Moldova-Agroindbank – 6,39 млрд леев (годом ранее – 6,38 млрд), Moldindconbank – 3,47 млрд леев (3,52 млрд), Victoriabank – 3,24 млрд леев (3,24 млрд), Mobiasbanca Groupe Societe Generale – 2,3 млрд леев (2,29 млрд.).