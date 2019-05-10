Певица Валерия в восторге от «потрясающего приёма» жителей Бельц и Кишинева

Певица Валерия выступила накануне на праздничных концертах в честь Дня Победы в Бельцах и в Кишиневе. Свои впечатления певица выразила в публикации в одной из социальных сетей.

- Осталась под огромным впечатлением от посещения Молдовы. Спасибо зрителям г. Бельцы и Кишинева за потрясающий приём. Моя сердечная благодарность Президенту Республики Молдова Додону Игорю Николаевичу и его супруге Галине за радушие и необыкновенное гостеприимство, - написала Валерия.

В комментариях множество пользователей выразили певице свою благодарность за подаренные эмоции.

Глава государства Игорь Додон также написал на своей официальной странице, что «десятки тысяч жителей и гостей столицы пришли на замечательный концерт, организованный на площади Великого национального собрания в Кишиневе под эгидой Президента Республики Молдова, приуроченный ко Дню Победы» и перечислил список выступивших, среди которых и «специальная гостья, известная российская певица Валерия, которые исполнили песни военных лет».