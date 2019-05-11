Идут неофициальные переговоры, не будет досрочных выборов

Возможно, для создания новой правящей коалиции в настоящее время идут переговоры между некоторыми политическими силами, но они ведутся на неформальном уровне. Скорее всего, в этом смысле уже существует договоренность между Партией социалистов и Демократической партией, которые могут в конечном итоге создать правительство социалистического меньшинства. Как передает IPN, эти мнения были высказаны в передаче „În profunzime” на телеканале ProTV Chisinau.

Эксперт IDIS „Viitorul” Ион Тэбырцэ считает, что досрочных парламентских выборов не будет. По его словам, переговоры ведутся на двух уровнях: официально и неофициально. На официальном уровне проходят обсуждения, проверка позиций. В этом случае Демократическая партия сделала шаг назад и оставила блок АКУМ и ПСРМ вести переговоры. „И мы видели, что всякий раз, когда блок АКУМ, казалось, давал какие-то признаки того, что они отказываются от первоначальной программы, социалисты постоянно выдвигали список запросов, и любое сообщение АКУМ каким-то образом торпедировалось ПСРМ”, - сказал эксперт. В то же время Ион Тэбырцэ считает, что не будет открытой коалиции между ПСРМ и ДПМ, но они не пойдут по сценарию 2016 года, связанному с перебежчиками.

Журналист Виталий Кэлугэряну не исключает, что на неформальном уровне идут переговоры о создании правящего альянса. По его словам, схема будет только одна: Игорь Додон объявит кандидатуру премьер-министра, за него проголосуют демократы и будет создано правительство социалистического меньшинства. „И тогда социалисты выйдут и скажут: „Мы сказали, что не хотим альянса с ДПМ, но если они проголосовали, что мы будем делать? Они проголосовали за нашего кандидата, и у нас есть правительство меньшинства”. И они попытаются в такой комбинации управлять, - говорит Виталий Кэлугэряну.

Журналист Василе Ботнару предполагает, что в этой ситуации будет представлена фигура, которая „оставит все шокированными”. По его мнению, демократы пойдут по такому сценарию, чтобы не тратить деньги на новую избирательную кампанию. „Если они пойдут на досрочные выборы и должны будут понести расходы, тем более, что неизвестно, что это им даст, так как хорошая репутация подпорчена ”, - сказал Василе Ботнару.