Влад Кульмински: Думаю, что ДПМ и ПСРМ уже ведут переговоры о создании коалиции

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Влад Кульмински полагает, что между социалистами и демократами состоится технический альянс, и он считает, что вероятнее всего досрочных выборов не будет, потому что при любом сотрудничестве ДПМ сохранит ключевые рычаги власти. Об этом он сказал в ходе телепередачи „Главное” на телеканале TVC21, передает IPN.

„Я думаю, что переговоры между демократами и социалистами уже ведутся. Вероятно, они никогда не прекращались. Это переговоры, которые проходят без видеокамер, переговоры, которые касаются существенных проблем - разделения государственных институтов”, - говорит Влад Кульмински.

Политолог Виктор Гурэу считает, что никаких переговоров не будет до 26 мая, когда пройдут выборы в Европарламент. По его мнению, от этих выборов зависит очень многое. Аналитик полагает, что до тех пор любой ход любого крупного игрока будет проигрышным. „Скорее всего, мы идем на досрочные выборы. В настоящее время у меня нет аргументов в пользу „дуэта Додона-Плахотнюка”, который был так популяризирован. Потому что в политике каждый „поет” свою собственную партию и хочет получить максимальный результат”, - сказал Виктор Гурэу.

По его мнению, для демократов было бы удобно, чтобы состоялась коалиция между АКУМ и ПСРМ, потому что в течение нескольких месяцев никакой Парламент не сможет дезолигархизировать страну, и тогда весь административный ресурс останется в данный период времени в руках ДПМ. Более того, демократы не будут участвовать в переговорном процессе, считает Виктор Гурэу.