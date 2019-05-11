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Экономика
НКСС и социальное ведомство Италии подписали протокол о сотрудничестве
11.05.2019

Молдова и Италия сделали еще един шаг к заключению договора о социальной защите. Молдавская Касса социального страхования и итальянский Институт соцстраха подписали протокол о сотрудничестве. Благодаря этому граждане Молдовы, работавшие в Италии, смогут получить полную информацию о праве на пенсию и социальные льготы.

Как отмечают в Кассе соцтрахования, соглашения о социальных гарантиях для людей с двойным гражданством между странами пока нет, но наши сограждане, законно работавшие в Италии, могут получать пенсии при посредничестве общественной ассоциации, у которой есть офис в Кишиневе. Для этого нужен итальянский налоговый код и счет в евро в молдавском банке. Так пенсии получают уже около 800 человек.

Сейчас в Италии официально зарегистрировано почти 140 тысяч молдавских граждан. Глава Кассы соцстрахования Валентина Булига встретилась в Риме с представителями диаспоры. Обсуждались реформы в области социальной защиты и совместные молдо-итальянские проекты


 
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