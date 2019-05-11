Пропускные пункты „Косэуць” и „Сорока” временно прекратили работу

Пропускные пункты типа пристани Сорока-Цекиновка и Косэуць-Ямполь прекратили свою работу, начиная с 07.00 часов, в связи с повышением уровня воды в реке Днестр, передает IPN.

Пограничная полиция призывает пассажиров выбирать другие близлежащие пограничные пропускные пункты, такие как Отачь-Могилев-Подольск.

Из-за высокого уровня воды, в пятницу также было остановлено на несколько часов движение через пропускной пункт Косэуць. Директор Агентства „Apele Moldovei” Андрей Антоневич сказал для IPN, что уровень воды в реке Днестр повысился из-за дождей последних дней и что максимум в течение двух дней уровень воды спадет.