В озере в парке Валя Морилор - массовый мор рыбы

Специалисты пока теряются в догадках.

Десятки мёртвых рыб всплыли на поверхность озера Валя Морилор, поставив в тупик специалистов - они пока что не могут объяснить причины массового мора рыбы. По их словам, такое бывает летом, во время сильной жары, но пока что сильной жарой на улице и не пахнет. Spazii Verzi пообещал разобраться в ситуации - результаты будут представлены через несколько недель. Посетители парка, разумеется, встревожены картиной:

- Видимо, вода загрязнена. Это ненормально, это наша экология, чистый воздух, наше здоровье, - заявила жительница столицы, оказавшаяся рядом.

Есть подозрение, что виной загрязнения является река Дурлешты, которая впадает в озеро - так считает глава центра экологических исследований:

- Река Дурлешть, которая впадает в озеро Валя Морилор, может быть одной из причин мора рыбы, – поделился руководитель Центра Аркадий Ляху, слова которого приводит АиФ.