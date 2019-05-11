В озере в парке Валя Морилор - массовый мор рыбы

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Общество
Специалисты пока теряются в догадках.
- Видимо, вода загрязнена. Это ненормально, это наша экология, чистый воздух, наше здоровье, - заявила жительница столицы, оказавшаяся рядом.
Есть подозрение, что виной загрязнения является река Дурлешты, которая впадает в озеро - так считает глава центра экологических исследований:
- Река Дурлешть, которая впадает в озеро Валя Морилор, может быть одной из причин мора рыбы, – поделился руководитель Центра Аркадий Ляху, слова которого приводит АиФ.
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