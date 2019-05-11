Крик отчаяния велосипедистов Кишинёва - «когда же будут велосипедные дорожки?»

Власти не спешат выполнять обещания.

Велосипедисты Кишинёва готовы к решительной борьбе за свои права, устав от пустых обещаний. Ещё в 2013-м году с помпой был представлен проект велосипедных дорожек, но на поверку он оказался пантомимой, которая вызывает смех и слёзы в то же время.

Достаточно посмотреть на то, как организованы велосипедные дорожки в европейских городах - и как бездарно это было сделано тогдашними властями Кишинёва во главе с Дорином Киртоакэ. Банально нарисовать на асфальте черту мало, считает Василий Фотеску, председатель Клуба велосипедистов-любителей РМ, нужна реальная инфраструктура:

- Прошло уже шесть лет с тех пор, как мы ведём дискуссии с местными властями, но практически ничего не изменилось. На протяжении нескольких лет на мои запросы от чиновников приходят одни отписки. Местные власти даже не понимают, что нужно велосипедистам. Вот, отчитались, что выделили велодорожку на проспекте Штефана чел Маре.

Но что это за велодорожка из красной тротуарной плитки? Где ещё вы видели, чтобы велосипедистам предлагали ездить по шиферу? Или это такой красный ковёр для нас? Что это за полоса, как догадаться, если нет дорожного знака? Такое впечатление, что всё было сделано для галочки. Что толку, что на отремонтированной улице Алеко Руссо есть велодорожка, а нормальной маркировки нет? Почему не купить резиновую краску по €8 за литр, срок эксплуатации которой не меньше восьми лет? Зачем закупать некачественную? Чтобы наносить ее каждый год?

Есть масса примеров велодорожек и в центре, и на Чеканах, и на Рышкановке, которые абсолютно бесполезны. Каждый раз нас почему-то «забывают» спросить, а как мы видим решение этого вопроса, а какие схемы движения на велосипедах мы предлагаем? Я могу предложить маршруты по любым улицам секторов Кишинёва с наименьшими затратами, - считает Фотеску.

Велосипедисты готовы и будут решительно бороться за свои права, напомнил Фотеску:

- Может быть, местные власти не спешат разрабатывать схему велодорожек, потому что в случае её существования, члены клуба могут потребовать исполнения предоставленных нам прав, например, на проезд по велодорожке, на которой припаркованы частные автомобили? - размышляет собеседник Noi.md. - Но мы не будем сидеть, сложа руки.

После всех майских праздников хотим организовать флэш-моб, чтобы ещё раз обратить внимание на то, что у велосипедистов нет условий для передвижения по городу. А также мы намерены подать гражданский иск в суд, потому что такое отношение чиновников, живущих за счёт наших налогов, не может бесконечно продолжаться, - считает Фотеску.