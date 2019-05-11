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В блоке ACUM назревает очередной скандал вследствие желания Нэстасе стать примаром
11.05.2019

Скоро в столице снова будут выбирать примара. Желание Андрея Нэстасе участвовать в выборах примара напрягает других деятелей из блока ACUM - им эта позиция откровенно чужда. Об этом заявил Александр Слусарь, вице-председатель блока ACUM:

- Это позиция PPDA. Другой вопрос заключается в том, что блок ACUM еще не принял решение и собирается обсудить, проанализировать, - заявил Слусарь, слова которого приводит ehomd.info.

Если говорить конкретно о PAS, партии Майи Санду, то Слусарь отметил, что у неё пока нет кандидатуры на пост примара. Главным конкурентом Нэстасе снова станет Ион Чебан, который, впрочем, также пока не подтвердил намерение участвовать в выборах. Зато об этом объявил бывший "спёкшийся" примар Дорин Киртоакэ, несмотря на то, что он находится под следствием.


 
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