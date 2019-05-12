Молдаванка установила новый рекорд Гиннесса, простояв в планке 3 часа 45 минут 23 секунды

Молдаванка Татьяна Верега побила мировой рекорд стояния в планке на локтях и установила рекорд Гиннесса. Неподготовленный человек способен продержаться в планке, как правило, 1-2 минуты. Подготовленные спортсмены могут похвастаться десятиминутным сохранением планки.

Однако есть люди, чьи физические возможности поражают. Именно таким человеком оказалась проживающая в США молдаванка Татьяна Верега. 9 мая этого года она побила мировой рекорд по стоянию в планке на локтях и установила новый рекорд Гиннесса в этой дисциплине.

Уроженка Молдовы простояла в планке 3 часа 45 минут 23 секунды, улучшив предыдущий рекорд почти на 15 минут. Татьяня Верега фитнес-тренер, преподаватель «Зумбы» и основательница DLS Dance Studio. В прошлом году она участвовала в своем первом триатлоне Ironman. Своё упорство она объясняет молдавскими корнями, и благодарит своего деда, который научил ее верить в себя, сообщает locals.md.

Мировой рекорд стойки в планке, который до сих пор не побит – 8 часов 1 минута. Столько в мае 2016-го года смог простоять в этой позе Мао Вэйдунг, служащий китайской антитеррористической полиции. Примечательно то, что Мао Вэйдунг – не профессиональный спортсмен и уделяет время тренировкам только в рамках физической подготовки, необходимой для несения полицейской службы. После того, как рекорд был зафиксирован, Вейдунг смог даже отжаться от пола несколько раз, что подтвердило его отменное физическое состояние и выносливость. Стойку в планке в течение такого длительного времени он выносил с жизнерадостной улыбкой, не показывая, насколько сильно напряжено его тело.

До Мао рекордсменом в этой дисциплине был Джордж Худ, фитнес-тренер из США, сумевший в мае 2015 года продержаться 5 часов и 15 минут. Примечательно, что Джорджу на момент рекорда было 57 лет, что в свою очередь само по себе уже грандиозное достижение, которое никто не побил до сих пор.

В стремлении установить мировой рекорд по планке женщины не отстают от мужчин. До Татьяны Вереги рекордсменкой в этой дисциплине была киприотка Мария Калимера, которая в 2015 году простояла в положении планки 3 часа 31 минуту. Ей также принадлежит рекорд стояния в планке с утяжелением – она смогла продержаться в планке с весом на спине 27,5 килограмм 23 минуты и 20 секунд. Мария – автор еще одного женского рекорда. Она сумела сделать 35 отжиманий за 31 секунду, что для женщин – абсолютный рекорд.

В 2016-м году заявку на собственную запись в Книге рекордов Гиннеса подал девятилетний Амир Махмет из Казахстана. Его рекорд по планке на локтях – 1 час 2 минуты. Это абсолютный детский рекорд, повторить который под силу далеко не каждому взрослому. Это не единственный рекорд в начинающейся спортивной биографии мальчика - до этого он сумел отжаться 500 раз.