Коррумпированные политики закончились, теперь взялись за бизнес, - Анжела Гонца

Экс-супруга молдавского осужденного премьера Филата считает, что правоохранительные органы взялись за бизнес.

Анжела Гонца, экс-супруга осужденного за коррупцию премьера Влада Филата, утверждает, что потихоньку возьмутся за всех – от больших и успешных предприятий до малого бизнеса. Об этом она написала в социальной сети.

- Сначала был Филат. Многие радовались. Теперь, поскольку коррумпированных политиков больше нет, правоохранительные органы взялись за бизнес. Самые успешные – Pro imobil, Andy s pizza. Потом будут и другие. Потом один кумэтр, у которого кумэтр в прокуратуре, вдохновленный большими шефами, применит такие же комбинации к малому бизнесу. По вертикали, сверху – вниз. Потихоньку придет очередь каждого. Спасибо молдавскому правосудию! - написала Анжела Гонца на своей странице в Facebook.

Ранее бывший прокурор муниципия Кишинев Ион Дьяков рассказал, что пять лет назад тогдашний министр внутренних дел Дорин Речан потребовал возбудить уголовное дело на имя бизнесмена Андрея Транги, владельца сети ресторанов «La Plăcinte» и «Andys Pizza». Дьяков утверждает, что доказательств, позволяющих начать уголовное преследование бизнесмена, представлено не было, а имел место «пустой разговор, который был пафосно назван «оперативной информацией».