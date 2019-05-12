«Беременная тварь, учи язык или вали в свою Россию!».....

Женщина на восьмом месяце беременности, сделавшая ему замечание, до сих пор находится в шоке, она боялась, что он на нее накинется с кулаками.

Жительница Кишинева по имени Елена — на восьмом месяце беременности. В пятницу она проходила по улице Дечебал и увидела, как мужчина припарковал автомобиль прямо под знаком «Остановка общественного транспорта».

- Я подошла к нему и спросила: «Вы знаете, что тут троллейбусная остановка?», «Это не остановка!» - ответил он, - рассказывает «Комсомольской правде» Елена. - «Очень плохо! - сказала ему я. - «Учите дорожные знаки!» Повернулась, чтобы уйти, а он меня матом по-молдавски послал...

«С...а беременная!» - продолжал он мне вслед. - Тварь, вали в свою Россию!» Я решила вернуться, сделать фото машины на остановке и послать в полицию. Стала делать фотографии, он подбежал ко мне, чуть не набросился с кулаками, я думала, что мне конец. Хотел вырвать из рук телефон... Он всячески обзывал меня при этом: «Учи язык, тварь, или убирайся к себе, в Россию!»...

Народу на остановке было немало.

- Но никто не вступился! - продолжает Елена. - Все же видели, что я — на восьмом месяце, у меня уже во-о-т такой живот! Только оглядывались, смотрели, но подойти защитить беременную женщину боялись! А это быдло в кожаной куртке все наседал на меня. Я, когда уходила, все боялась, что он пойдет за мной и накинется на меня! Он очень агрессивный был! Зашла в ближайшую аптеку, плачу, руки трясутся...

Елена отослала фото и видео в полицию, посмотрим, накажут ли агрессивного хама-нарушителя!

А вот и сам хам

ЛЕОНИД РЯБКОВ