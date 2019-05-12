Советская пионерка Майя Санду праздновала 9 мая что-то другое. Говорит - день Европы. В узком, очень узком кругу своих подельников, то есть соратников. И все бы ничего, если бы советская пионерка Майя Санду не толкнула пламенную речь, в которой, в частности, заявила, что «во Второй Мировой войне не было проигравших и победителей».

Хотелось бы спросить у советской пионерки Майи Санду: а что в таком случае отмечают, пусть не 9-го, а 8-го мая, в любимой её Европе и обожаемой Америке. Почему американские бойскауты твёрдо знают, что США является державой-победительницей во Второй Мировой, а советская пионерка Майя Санду считает, что в этой войне не было победителей и побеждённых?

Помнится, советская пионерка Майя Санду уже говорила о том, что о нацистском палаче Антонеску можно сказать не только плохое, но и хорошее. И тоже - все бы ничего, пусть мается со своими неизжитыми комплексами. Но Майя Санду была министром образования в правительстве Филата, а сегодня - выпрашивает пост премьера.

Вот так это и происходит: что-то совершенно очевидное поставить под сомнение, да повторить эту глупость раз тысячу, и вот уже готова новая картина исторической реальности. В которой о массовом убийце можно сказать что-то хорошее, а в страшной кровавой войне вдруг не оказывается победителей и побеждённых. Советская пионерка Майя Санду 74 года спустя с успехом слала экзамен на вступление в «Антонеску-Югенд» с перспективой стать оператором газовой камеры.

Стала, так сказать, первой в Фалештах истинной арийкой. Нет, Майя, в той войне были побеждённые - немецкие нацисты и их сателлиты, фашистские режимы Европы. В той войне были победители - Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции. Ты, Майя, опозорила высокое звание советской пионерки.

Помнишь, клятву, которую давала, вступая в пионерскую организацию: «Пусть меня покарает рука моих товарищей»?

Знай: Великую Победу мы не отдадим тебе, и таким, как ты, ни запятнать её, ни опорочить, ни поставить под сомнение. Я счастлив и горд, что в нашей колонне к Мемориалу шли тысячи и тысячи людей. Счастлив и горд, что в этот великий день мы были едины. Едины, в том числе, в готовности дать решительный отпор таким закомплексованным недоарийцам из числа советских пионеров, как ты.

Илан Шор (FaceBook)