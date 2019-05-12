Молдавские гастарбайтеры: Мы в Молдову не вернемся, даже если нам предложат 2 тысячи евро в месяц!

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Семья
Жители страны не верят в то, что в Молдове можно реально и вполне официально зарабатывать по тысяче евро в месяц.
Статья «Компания, предлагающая зарплаты от 1000 евро в месяц: «Люди не верят, что в Молдове можно зарабатывать такие деньги!», опубликованная в «Комсомолке», в которой мы рассказали о компании, предлагающей вакансии коммерческих агентов за зарплату от 14 тысяч леев, вызвала немало откликов. Люди не верят, что в нашей стране стране можно получать такие зарплаты, спорят, возмущаются... Часть откликов мы сегодня публикуем.
Александр:
«Ещё один коллцентр по разводу граждан Европы».
Rudi:
«Даже если мне дадут две штуки евро в месяц, я домой не приеду...»
Аня:
«Ага! Держи карман шире! Опять приставуче-назойливые придурки будут ходить с сумками по кабинетам!»
лохотронщик:
«Очередной лохотрон «купи-продай». Никто вам фиксированную зарплату в сфере продаж не даст. А если даст, то самый мизер в тысячу леев. Остальное- это процент от прибыли, которую вы принесли фирме своими продажами. А вы попробуйте продайте, когда рынок перенасыщен товарами. Умные покупатели работают только с производителями напрямую, убирая всяких посредников-халявщиков».
Dmitri Crohin:
«Можно зарабатывать у нас такие деньги, но и работодатель за это требует по максимуму».
Медведь Богдана:
«Торгаши пусть по своим еуропам торгуют и там свои «мусорные бабки» зарабатывают» Молдове нужны свои производства, чтобы торговать молдавскими товарами, а не мусорным хламьем с евросвалок! Да еще и выводить валюту из Молдовы!»
Tanika Vesna:
“Это не коллцентр, звонков в общей сумме в день часа два. Работа заключается в обработке данных - что есть на складе, что надо клиенту, оформление документации...»
Ольга Штыфлюк-попкова:
«Брехня! Нужна дешевая рабсила» Зарплата - это то, на что падки люди в нашем безвыходном состоянии!»
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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