Владельцы кишиневских бассейнов пообещали: цены этим летом повышать не будут

Бассейны готовят к началу нового сезона. Если погода позволит, откроется он через две недели. Администраторы обещают - цены этим летом повышать не будут.

В зоне отдыха недалеко от Кишинева рабочих поделили на группы - одни ремонтируют бассейны, другие наводят порядок на территории. "Готовим бассейн к лету, делаем косметический ремонт, чтобы людям было приятно проводить тут время”. "Обустраиваем vip-зону, все убираем, косим траву”.

"Мы тщательно готовимся к каждому сезону. У нас не только катаются с горок и купаются в бассейнах. Мы устраиваем пенные вечеринки, концерты для детей. Люди приезжают к нам на целый день", - сказала администратор зоны отдыха Михаела Ону.

Те же заботы - и в других зонах отдыха.

"Сегодня закончим косить траву. Если не пойдет дождь, газоны и клумбы придется поливать". "У нас бассейн на 350 кубометров. Моя задача - следить за чистотой воды. Сейчас готовим стены к покраске дальнейшей дезинфекции".

"Надеемся, что лето будет жарким. У нас действует система скидок. Для детей до пяти лет вход бесплатный. Для взрослых - бесплатно каждый пятый билет", - сказал администратор бассейна Михай Кеяну.

Билеты на бассейны прошлым летом стоили от 100 до 250 леев.