В Молдове букмекеры «слили» налоговикам персональные данные игроков: На очереди «валютки», онлайн-платежи, кредиты и крупные покупки

Те, кто получил выигрыши и не отразил их в декларации, выплатят крупные штрафы – до 12 тысяч леев, а максимум составит - 150 тысяч леев.

Не так давно мы писали о том, что не за горами время, когда пункты обмена валют Кишинева начнут «сдавать» налоговикам тех, кто меняет слишком много денег. Более того, с этого года Государственная налоговая служба будет в курсе всех ваших денежных поступлений и финансовых операций. Купили ли вы себе новый автомобиль, взяли кредит, получили перевод из-за границы – все ваши данные будут поступать на проверку в налоговую.

Отныне налоговая сможет определять достоверный налогооблагаемый доход граждан.В свою очередь, экономисты уверены, только в случае, если этот механизм будет применен ко всем без исключений, а персональные данные будут защищены от третьих лиц, недоразумений не должно возникнуть.

«К сожалению, при наличии такой дефектной правовой системы, как в Молдове изменения в налоговом кодексе могут быть использованы не во благо общих интересов граждан и экономики республики. Известны случаи, когда должностные лица подвергались насилию ради достижения определённых целей», отметил Сергей Гайбу, экономический эксперт «Expert-Group»

Подчеркнем, что больно по карману ударят штрафы тех, кто откажется предоставлять в налоговую информацию о доходах граждан. Так, например, за предоставление данных с опозданием, сотрудникам платежных структур придется заплатить штраф в размере 25 000 леев. За подделку данных, указание неправильных цифр – 50 тысяч леев, а за отказ от предоставления «рапорта» сумма штрафа достигает 150 000 леев.

И вот, похоже, первая ласточка, сообщает fisc.md. В Молдове штрафован налогоплательщик, физическое лицо-резидент, который в течение двух лет играл в спортивный тотализатор. Суть игры состояла в принятии ставок на результаты спортивных соревнований. Если игрок угадывал результат, его ждал денежный выигрыш. Тотализатор проводился по интернету. Ставки принимала молдавская компания-резидент посредством электронных терминалов. Организацию тотализатора в сети вела компания-нерезидент.

Государственная налоговая служба провела проверку деятельности компании, принимавшей ставки (резидент), в ходе которой налоговые служащие получили диск с информацией по игрокам, их личными данными и полученными выигрышами.

Согласно информации, в 2015 г. гражданин А. получил выигрыши в размере 126 тыс. леев, а в 2016 г. выигрыш составил 93 тыс. леев. А. подавал декларации в 2015 и в 2016 гг., однако суммы выигрышей налогоплательщик не отразил.

ГНС пришла к выводу, что физическое лицо – гражданин представил недостоверную информацию (декларации CET08 и CET15 на налоговые периоды A/2015 и A/2016), поскольку ему следовало отразить доходы от тотализатора и оплатить налог с выигрышей. ГНС оштрафовала игрока, наложив на него ряд санкций. Невыплаченный подоходный налог составил 39 960 леев, пеня за просрочку – 7213, 44 лея. Кроме того, гражданина обязали внести штраф в размере 2000 леев за подачу деклараций о доходах, содержащих недостоверную информацию (ч. (3) ст. 260 НК в действовавшей на тот момент редакции). На основании ч. (4) ст. 261 НК (занижение подоходного налога в декларациях), гражданин был оштрафован на 11 988,26 лей.

Истец обратился с кассационной жалобой в Высшую судебную палату, в которой потребовал отменить решения по делу и привлечь к участию в процессе предприятие, организовавшие тотализатор, однако ВСП отклонила жалобу.

Требование привлечь к участию организаторов игры оставлено без удовлетворения, поскольку в деле не затрагиваются интересы данных предприятий, в рассматривается вопрос о декларировании доходов физическим лицом, и оставила в силе решения нижестоящих инстанций.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ