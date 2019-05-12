Вернем кота Моню ребенку: Маленькая девочка растрогала Кишинев самодельными объявлениями о пропавшем питомце

По словам мамы, дочь очень скучает и ждет возвращения своего любимца.

Эти объявления появилось на фонарных столбах столицы и сразу же стало вирусным. Видно, что писала и рисовала их вся семья, во главе с девочкой, чей любимец кот Моня пропал.

Позже в Фэйсбуке появились и фотографии пропавшего Мони: «Пропал черный Кот – Моня! Спрыгнул из окна

(Кишинев, Чеканы, Садовяну-Джинта латинэ). Обычный кот, весь черный, шерсть не короткая, передние лапы как будто короче чем привычно и вывернуты в стороны. Возраст - 2года.

Если увидели или нашли его сообщите 079-940-123!

Дочь очень скучает и ждёт возвращения своего питомца!»

Давайте поможем ребенку!

Эти объявления появилось на фонарных столбах столицы и сразу же стало вирусным. Видно, что писала и рисовала их вся семья, во главе с девочкой, чей любимец кот Моня пропал.

Позже в Фэйсбуке появились и фотографии пропавшего Мони: «Пропал черный Кот – Моня! Спрыгнул из окна

(Кишинев, Чеканы, Садовяну-Джинта латинэ). Обычный кот, весь черный, шерсть не короткая, передние лапы как будто короче чем привычно и вывернуты в стороны. Возраст - 2года.

Если увидели или нашли его сообщите 079-940-123!

Дочь очень скучает и ждёт возвращения своего питомца!»

Давайте поможем ребенку!

Моня, вернись!

ЛИДИЯ ТКАЧ