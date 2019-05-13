Семья Алсу отреагировала на новости о требовании засекретить проверку «Голоса»

Члены семьи певицы Алсу не просили засекретить результаты проверки онлайн-голосования на телепроекте «Голос. Дети», по итогам которого дочь артистки Микелла победила с большим отрывом от конкурентов. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Алсу Сергей Фадеев.

«Данная информация является ложной, представляет собой "фейк-ньюс" с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением», — сказал он.

О том, что отец Микеллы бизнесмен Ян Абрамов потребовал от представителей компании Talpa Media Holdings, владеющей форматом шоу «Голос», засекретить результаты проверки голосования в финале и суперфинале шоу, сообщил 12 мая Telegram-канал Baza, не указав источник информации. По его данным, предприниматель считает, что обнародование итогов расследования может привести к тяжелым психологическим травмам для его дочери и дополнительно привлечет внимание к данной теме.

Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей. Первый канал подтвердил, что онлайн-голосование было аномальным, и объявил о проведении проверки, которой занялась компания Group-IB. По данным «Ленты.ру», специалисты уже зафиксировали, что аномальное голосование за Абрамову велось по меньшей мере из пяти регионов, в числе которых Москва и Подмосковье; на Первом канале отказались комментировать эту информацию. Ожидается, что проверка может занять месяц.

Представители Алсу настаивают на том, что фальсификации итогов голосования не было.